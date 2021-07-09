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Российский тракторист столкнулся с поездом и умер

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Фото: pixabay.com

В Волгоградской области пассажирский поезд, следующий из Анапы в Красноярск, столкнулся с трактором, в результате аварии погиб тракторист. Об этом РИА Новости рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Инцидент произошел в четверг, 8 июля, на нерегулируемом переезде перегона станций «Умет-Камышинский — Семеновский». В результате столкновения водитель трактора 1983 года умер от полученных травм на месте происшествия, среди пассажиров поезда и железнодорожников никто не пострадал. По факту произошедшего следователи начали проверку.

Ранее пассажирский поезд Москва — Сухум столкнулся с трактором в Абхазии, который вел ремонтные работы вдоль железнодорожного полотна. Поезд с рельсов не сошел, но получил повреждения. Никто из пассажиров не пострадал.

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