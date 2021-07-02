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Шесть человек погибли в ДТП на российской трассе

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Фото: ГИБДД по РБ

В Башкирии произошло ДТП с двумя автомобилями, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

По предварительным данным, на российской трассе М-7 «Волга» у грузовика Sсania, двигавшегося в сторону Уфы, отлетело колесо на ехавшую по встречной полосе «Ладу Ларгус». Легковушка опрокинулась и столкнулась с «Нивой». Произошло возгорание «Лады», в результате происшествия водитель и пять пассажиров погибли.

Ранее сообщалось, что в российском регионе опрокинулся микроавтобус «Газель» с трудовыми мигрантами. В результате аварии в Волгоградской области пострадали 13 человек. Всего в транспорте было 14 пассажиров. Мигранты ехали на работу, документов при себе у них не было.

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