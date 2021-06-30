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Опубликовано видео с места аварии с пятью погибшими на Кубани

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Опубликовано видео с места аварии с пятью погибшими в Красноармейском районе в станице Новомышастовская на Кубани. Запись разместил Telegram-канал LIFE SHOT.

Еще шесть человек получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Авария с участием трех авто произошла на 25-м километре трассы А289.

В ДТП участвовали ВАЗ, Hyundai Accent и Toyota Corolla. По данным канала, две легковушки ехали по трассе и врезались лоб в лоб. От удара их развернуло и вынесло навстречу третьему авто. Сейчас на месте аварии работают экстренные службы.

Ранее 30 июня сообщалось, что семеро подростков перевернулись на автомобиле в Тыве. Один погиб. Тринадцатилетний подросток и шестеро несовершеннолетних пассажиров за рулем УАЗа попали в ДТП на автодороге Чадан — Бажын-Алаак Дзун-Хемчикского района​​​.

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