Поезд из Москвы столкнулся с трактором в Абхазии

Пассажирский поезд Москва – Сухум столкнулся с трактором в Абхазии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС республики.

«В районе города Гагра скорый поезд Москва – Сухум столкнулся с трактором, который вел ремонтные работы вдоль железнодорожного полотна», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что поезд с рельсов не сошел, но получил повреждения. Никто из пассажиров не пострадал. До прибытия резервного локомотива из Адлера движение поезда остановлено. Организовано непрерывное дежурство в районе происшествия, налажена подвозка питьевой воды.

Ранее в июне три человека погибли при столкновении поезда и автомобиля ВАЗ на железнодорожном переезде около станции Запрудня в Подмосковье. Жертвами стали пассажиры, которые находились машине.