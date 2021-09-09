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Россиянка задавила двух человек во время парковки и попала на видео

На Кубани женщина сбила двух человек и прижала их к стене дома, когда парковалась
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В городе Тихорецке Краснодарского края женщина сбила двух человек и прижала их к стене дома, когда парковалась. Видео инцидента опубликовано в Instagram-аккаунте регионального управления ГИБДД.

На попавших в сеть кадрах видно, как по тротуару идет женщина с ребенком. Медленно к месту стоянки подъезжает иномарка, а после резко увеличивает скорость. Машина наезжает на пешеходов и прижимает их к стене дома, пострадавшая женщина начинает кричать. Видеозапись заканчивается тем, что очевидцы пытаются оказать помощь россиянке с ребенком.

Как сообщили в ведомстве, шестилетний ребенок и его мать были доставлены в больницу.

Ранее в Москве автомобиль влетел в толпу людей. В результате ДТП женщина оказалась зажата между обломками автобусной остановки и машиной. Она была доставлена в больницу.

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