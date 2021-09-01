Россия
 
Последние новости
В США рассказали об угрожающих президентству Байдена трех кризисах
Найден способ предотвратить передачу коронавируса
Лукашенко на День рождения подарили портрет с автоматом в сопровождении сына
Боец ММА извинился за слова о «кадыровцах» перед главой Чечни
Сборная России лишилась футболиста перед матчем с Хорватией
Собянин рассказал о запуске системы оплаты проезда с помощью сканирования лица
Все страны Евросоюза отказались массово принимать афганских беженцев
Курс доллара рухнул
Гузеева порассуждала о «потерянных и ненавистных» школьных годах
Новости партнеров
Прослушать новость

Таксист-мигрант с неоплаченными штрафами сбил школьницу на переходе в Москве

В Москве школьница пролетела несколько метров после наезда таксиста-мигранта
Перейти в «Мою Ленту»

Водитель такси в Москве сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе. Удар был настолько сильным, что школьница отлетела на несколько метров после наезда. Инцидент попал на видео, которое опубликовал «Пятый канал».

По официальной информации, ДТП произошло утром 31 августа на Волгоградском проспекте. На кадрах видно, что девочка наступила на зебру, а через секунду на нее наехал автомобиль. В результате школьницу госпитализировали со множественными ссадинами и гематомами.

По данным канала, аварию спровоцировал 26-летний мигрант из ближнего зарубежья. Сотрудники ГИБДД установили, что он не раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Помимо этого, за ним числится ряд неоплаченных штрафов.

Ранее в Москве водитель такси сбил ребенка во дворе дома на Федеративном проспекте и скрылся. Уточняется, что он сбил ребенка, когда ехал задним ходом. Шестилетняя девочка получила ушиб коленного сустава — она переходила дворовую проезжую часть вместе с матерью.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Москве таксист сбил ребенка и скрылся
В Петербурге таксист-нелегал сбил сотрудника комитета по транспорту
Угрожавшую ножом таксисту россиянку насмерть сбили сразу два автомобиля