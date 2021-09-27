Пьяный водитель сбил пятерых российских школьников

Пьяный водитель в городе Усть-Куте Иркутской области сбил пятерых школьников. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД региона

Автовладелец объяснил, что ему надо было проехать около километра. По его словам, из-за плохого состояния дорожного полотна он был вынужден маневрировать, но в какой-то момент подростки выскочили на проезжую часть.

Пострадавшие школьники в возрасте от 12 до 14 лет получили травмы различной степени тяжести. Нарушитель признал вину.

Ранее на видео попала пьяная россиянка без прав с младенцем за рулем, которая в Свердловской области сбила человека. 35-летняя женщина решила съездить за продуктами, во время движения она перепутала педали.