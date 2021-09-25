В Петербурге водитель на огромной скорости протаранил толпу и попал на видео

На Невском проспекте в Петербурге автомобиль сбил пешеходов на переходе

В Санкт-Петербурге водитель иномарки на огромной скорости сбил людей, которые переходили Невский проспект по пешеходному переходу. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале «Пятый канал | Новости».

На кадрах видно, как толпа переходит дорогу. Автомобили на двух полосах останавливаются, чтобы пропустить пешеходов, — в этот момент иномарка перестраивается в третью полосу и на огромной скорости таранит людей на переходе. Удар отбрасывает двух человек на обочину — очевидцы начинают оказывать им первую помощь.

По данным «Пятого канала», в результате ДТП одна из пострадавших была госпитализирована с серьезными травмами, о погибших информации нет.

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