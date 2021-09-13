Российский полицейский погиб при попытке остановить авто нарушителя

В Амурской области лейтенант полиции Вячеслав Шевалье погиб после того, как попытался остановить автомобиль нарушителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полиции, в субботу, 11 сентября, около 23:00 инспектор ДПС потребовал остановиться водителя легкового автомобиля. Как только сотрудник правоохранительных органов приблизился к машине, владелец авто нажал на газ, сбил его и скрылся с места происшествия. Шевалье скончался от полученных травм через несколько минут.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на территории соседнего региона. Выяснилось, что мужчина был ранее судим за квартирные кражи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ.

Погибшему сотруднику было 32 года, он уроженец поселка Новобурейский Амурской области. У него остались жена и двое детей.