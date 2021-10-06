В российском регионе будут изымать автомобили за пьяное вождение

В Туве будут изымать автомобили за повторную пьяную езду

В Туве полиция начнет изымать автомобили у водителей, задержанных повторно пьяными за рулем. Об этом со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МВД во вторник, 6 октября, пишет «Интерфакс».

Уточняется, что правоохранители будут забирать транспортное средство до суда. Такую меру решили ввести из-за роста числа случаев пьяного вождения в регионе.

Раньше автовладельцы, задержанные за езду в состоянии алкогольного опьянения, могли забрать машину уже через несколько часов после того, как ее отправляли на штрафстоянку. Теперь же транспортное средство до решения суда будет считаться вещдоком.

В сентябре автоэксперт и заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков рассказал, что перед прохождением техосмотра автовладельцу нужно внимательно оценить состояние машины. В частности, проверить работу фар, звукового сигнала и стеклоочистителей, а также работоспособность ручного тормоза.