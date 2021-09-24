Российским водителям назвали необходимые перед техосмотром процедуры

Автоэксперт и заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков рассказал, что необходимо сделать российским водителям перед прохождением техосмотра (ТО). Его слова в пятницу, 24 сентября, приводит «Вечерняя Москва».

Перед тем, как проходить ТО, автовладельцу нужно внимательно оценить состояние машины. В частности, проверить работу фар, звукового сигнала и стеклоочистителей, а также работоспособность ручного тормоза, назвал процедуры Гудков. При наличии неисправностей успешно пройти техосмотр не получится.

Эксперт напомнил, что в автомобиле обязательно должен быть знак аварийной остановки. Кроме того, важно проверить, не истек ли срок годности у аптечки и огнетушителя. Перед прохождением техосмотра следует также помыть транспортное средство.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков напомнили, что пройти ТО автомобиля по новым правилам с 1 октября обязаны несколько категорий водителей. В частности, требование распространяется на тех, у кого срок действия диагностической карты их автомобиля истек до 1 февраля 2021 года.