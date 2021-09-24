Названы категории обязанных пройти техосмотр с 1 октября российских водителей

Пройти технический осмотр автомобиля по новым правилам с 1 октября обязаны несколько категорий водителей. Их назвали в Российском союзе автостраховщиков (РСА), сообщает РБК.

Россияне обязаны проходить техосмотр, если срок действия диагностической карты их автомобиля истек до 1 февраля 2021 года. Также это необходимо сделать для тех машин, которые достигли возраста четырех лет — тогда владелец по закону обязан получить первую диагностическую карту.

Кроме того, техосмотр в обязательном порядке предусмотрен для грузового, коммерческого и пассажирского транспорта. Речь идет про автомобили, которые оформлены на юридическое лицо или используются для коммерческих целей.

За отсутствие актуальной диагностической карты автомобилисту сегодня выпишут штраф размером 500-800 рублей. С 1 марта 2022 года в силу может вступить новый штраф в 2000 рублей, однако из-за планов по отмене техосмотра это решение могут отменить.

Проект об упрощении техосмотра представил Минтранс в августе 2021 года. В ведомстве предложили, что количество обязательных пунктов для проверки можно сократить с 82 до 59. Позже в России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО — с 22 августа автомобилисты не должны представлять документ о прохождении техосмотра, когда они заключают договор об обязательном страховании.

Законопроект об отмене обязательного техосмотра для владельцев автомобилей внесла Госдума. Обязательный техосмотр для физических лиц будет необходим только при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов машины или мотоцикла старше четырех лет. Документ одобрили в правительстве, он может быть принят до конца 2021 года.