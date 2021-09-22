В МВД предложили дополнительно упростить техосмотр

В МВД России предложили дополнительное упрощение техосмотра для тех транспортных средств, которые будут обязаны проходить диагностику: грузовиков, автобусов и такси. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, в ведомстве предлагают отказаться от проверки уровня загрязняющих веществ в выхлопе, проверки трещин в лобовом стекле, замков дверей, систем обогрева, регулировки сидений и обдува ветрового стекла.

Мнения экспертов в вопросе отказа от некоторых процедур при проведении техосмотра разделились. Научный руководитель научно-исследовательского института автомобильного транспорта Вадим Донченко уверен, что проверка замков, сидений, систем обогрева серьезно не влияет на безопасность.

«Мало водителей, которым комфортно ездить с этими неисправностями, их быстро устраняют и без техосмотра», — считает Донченко.

С ним не согласен глава Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов. По его словам, в зимний период без работающего обогрева и обдува стекол управлять автомобилем небезопасно.

Минтранс представил проект об упрощении техосмотра в августе. В ведомстве высказали мнение, что количество обязательных пунктов для проверки можно сократить с 82 до 59.

Ранее сообщалось, что Госдума внесла законопроект об отмене обязательного техосмотра для владельцев автомобилей. Обязательный техосмотр будет необходим только при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов машины или мотоцикла старше четырех лет. Данная инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Документ одобрили в правительстве. Он может быть принят до конца 2021 года.

