«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра

Депутаты от фракции «Единой России» внесли в Госдуму законопроект об отмене техосмотра

Депутаты от фракции «Единой России», а также сенаторы-единороссы во вторник, 14 сентября, внесли в Государственную Думу законопроект об отмене обязательного техосмотра для владельцев автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Уточняется, что законопроект был подготовлен первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, руководителем думской фракции партии Сергеем Неверовым, а также председателем комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Евгением Москвичевым и председателем комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым.

Обязательный техосмотр будет необходим только при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов машины или мотоцикла старше четырех лет. Данная инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Она позволит сократить количество техосмотров с 30 до 6-8 миллионов в год.

Документ одобрили в правительстве. Он может быть принят до конца 2021 года.

Ранее в стране отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО. С 22 августа этого года автомобилистам больше нет необходимости предоставлять документ о прохождении техосмотра, когда они заключают договор об обязательном страховании.