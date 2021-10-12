Автоэксперт оценил предложение пожизненно лишать прав пьяных водителей

Автоюрист Дмитрий Славнов высказался против предложения вице-премьера Марата Хуснуллина пожизненно лишать пьяных водителей прав и назвал его бесперспективным. По его словам, это ни приведет к нужным изменениям в обществе, то есть на дорогах не станет меньше автовладельцев, садящихся за руль в нетрезвом виде. Своей оценкой автоэксперт поделился с «Лентой.ру».

Ранее правительство поручило ведомствам разработать инициативы по ужесточению законодательства в указанной сфере. В частности, планируется ввести уголовную ответственность за нетрезвое вождение, «принимая во внимание степень опьянения», а также проработать возможность пожизненного лишения прав для водителей, которые оказались за рулем в нетрезвом виде повторно.

Кроме того, МВД вместе с Росгвардией, Ростехнадзором, Государственной инспекцией маломерных судов МЧС и Росавиацией должны проработать единый механизм, по которому пьяных водителей будут лишать прав на управление всеми видами транспорта, а также прав на оружие. Также МВД и Минздрав предложат механизм обязательной постановки на учет в наркодиспансеры всех граждан, лишенных прав за нетрезвую езду.

Авось пронесет

По мнению Славнова, законодательство, регулирующее число пьяных людей на дорогах и уровень их наказания, уже сейчас работает должным образом и изменений не требует.

«Я против, — оценил идею Хуснуллина эксперт. — У нас сейчас система и так нормально работает. По статье 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения"), если автовладелец попадается пьяным за рулем первый раз, ему грозит лишение прав от полутора до двух лет и 30 тысяч рублей штраф. Это существенный срок. У автовладельца уже есть довольно большой промежуток времени для переосмысления своих действий», — резюмировал Славнов.

По его мнению, полагаться на показатели алкотестера и на их основании лишать человека прав как минимум негуманно. «Теперь хотят привинить в законодательство промилле. Если будет больше определенного числа — лишат возможности водить пожизненно. А если прибор неисправен или будет какая-то погрешность? Давайте просто пофантазируем. Вот поставят одну промилле. Если у человека покажет 0,98-0,99 или 1,1 — что тогда? Представляете, как будут завалены суды заявлениями?» — задался вопросом автоюрист.

Славнов убежден, если нынешнее законодательство не заставляет водителей отказаться от вождения в пьяном виде, то «закручивание гаек» в виде угрозы лишения прав пожизненно не возымеет должного эффекта. «Не думаю, что пожизненное лишение прав остановит от того, чтобы сесть за руль и "потихонечку доехать". Это мы с вами думаем: "О нет, мы за руль в таком виде не сядем, нас прав лишат". Пьяный водитель опирается на "русский авось". Авось пронесет, авось мы проедем сейчас по полям, по дворам, где инспектора никогда не стоят, авось нас никто не заметит. Пьяный не может трезво оценивать свои действия, вот какой каламбур», — подчеркнул Славнов.

Автоэксперт предположил, что одним из последствий ужесточения законодательства станет увеличение сумм взяток инспекторам ГИБДД. «Люди всегда будут думать: "А может, договоримся с инспектором". Человеческий фактор никто не отменял. С введением новых правил суммы умножатся на десять», — пояснил он.

В июне Совет Федерации ужесточил наказание за вождение в пьяном виде. Срок лишения свободы увеличили с двух до трех лет. Нарушитель также будет лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.