Автоэксперт предложил дополнить статью Уголовного кодекса

Автоюрист Дмитрий Славнов предложил дополнить 264 статью Уголовного кодекса РФ новым примечанием. Инициатива последовала в ответ на поручение заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина разработать предложения по ужесточению законодательства за вождение в нетрезвом виде. Свое предложение автоэксперт озвучил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД вместе с Росгвардией, Ростехнадзору, Государственной инспекции маломерных судов МЧС и Росавиации разработать предложения по введению уголовной ответственности за сам факт нетрезвого вождения и пожизненного лишения прав для неоднократно пойманных нарушителей. Кроме того, ведомства должны проработать единый механизм, по которому пьяных водителей будут лишать прав на управление всеми видами транспорта, а также прав на оружие. Также МВД и Минздрав проработают механизм обязательной постановки на учет в наркодиспансеры всех граждан, лишенных прав за нетрезвую езду.

Вместе с кнутом нужен пряник

По словам автоюриста, полностью избавить дороги от нетрезвых водителей в России практически невозможно. «Вы хотите как Дон Кихот бороться с ветряными мельницами. Россия — пьющая страна. Это есть и от этого никуда не деться. Никак вы с этим не поборетесь. Это жестоко, но факт. И никакие алкозамки не спасут. Должна быть правовая сознательность граждан. Но повышать правовую сознательность только со стороны кнута невозможно, еще и пряник нужен», — высказался Славнов.

В ответ на поручение Хуснуллина, автоэксперт предложил собственную инициативу. «Введите прогрессивную таблицу. Первый раз человек нарушил, его отстраняют от вождения на полтора-два года, если он нарушает повторно, то идет уже 264 статья Уголовного кодекса за повторное нарушение. По ней могут лишить свободы до двух лет. Добавьте еще один пункт в статью. Если такой асоциальный тип общества и два года в местах не столь отдаленных никакого впечатления на него не произвели, то аннулируйте его права и сажайте на пять лет», — заявил Славнов.

Само предложение пожизненно лишать нетрезвых водителей прав автоюрист оценил негативно. Он убежден, что такие меры не принесут нужных результатов.

Ранее Совфед ужесточил наказание за вождение в пьяном виде. Срок лишения свободы для нарушителей увеличили с двух до трех лет. Нарушитель также будет лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.