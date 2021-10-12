Блогерша за рулем Bentley сбила ребенка на переходе в Москве

Дизайнер и блогерша Ирина Ледник, находившаяся за рулем Bentley, сбила ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на западе Москвы. Об этом во вторник, 12 октября, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как отмечается в сообщении пресс-службы столичного ГУ МВД России, наезд на ребенка произошел около 18:00 на улице Столетова в районе дома №5. «В результате он доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи», — уточняется в тексте.

Полиция проводит проверку, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД, сбитому ребенку менее 12 лет. По данным агентства, у блогерши в соцсети более 23 тысяч подписчиков.

В субботу, 9 октября, произошла авария на трассе между Адлером и Красной Поляной, когда российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак направлялась в аэропорт после мероприятия. Водитель Mercedes при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной марки Volkswagen. Он признал свою вину. В результате происшествия погибла 35-летняя женщина.