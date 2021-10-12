В Кремле отказались комментировать ДТП с участием Собчак

ДТП, участницей которого стала журналистка Ксения Собчак, вне интересов Кремля. От комментария на эту тему отказался пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет Daily Storm.

«Это не наш вопрос», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Mercedes, который вез Ксению Собчак в аэропорт и спровоцировал смертельную аварию с ее участием в Сочи, мог серьезно превысить скоростной режим. Отмечается, что погодные условия или техническое состояние трассы не могли спровоцировать ДТП.

ДТП произошло в субботу, 9 октября, на трассе между Адлером и Красной Поляной, когда телеведущая направлялась в аэропорт после мероприятия. Водитель автомобиля Mercedes при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной марки Volkswagen. Он признал свою вину. В результате скончалась 35-летняя женщина.