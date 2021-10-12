Очевидец рассказал о первых минутах после смертельного ДТП с участием Собчак

Руслан Аракелов, очевидец смертельного ДТП с участием телеведущей Ксении Собчак, рассказал о том, что произошло в первые минуты после аварии. Интервью с ним опубликовал Telegram-канал RT.

Мужчина отметил, что как только автобус, в котором он ехал, остановился, бросился помогать пассажирам Volkswagen, столкнувшегося в лоб лоб с Mercedes. Он добавил, что в это время водитель автомобиля лежал на полу, но все еще был жив и разговаривал. В то же время одна пассажирка уже была мертва, а вторая сильно пострадала, рассказал Аракелов. При этом он добавил, что пострадавшая очень плохо дышала. «Я первым делом взял её за голову, вбок повернул, чтобы она не захлебнулась своей кровью. У неё была губа порвана нижняя и челюсть была вся зажатая», — сказал очевидец.

Ранее сообщалось, что Собчак, попавшая в смертельное ДТП в Сочи, прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино». Документ от 10 октября о консультации у травматолога-ортопеда, подписанный врачом Шукур-заде Эмилем Радидовичем, был показан на телеканале «Россия 1» в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». Как следует из справки, у звезды диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины лобной теменной области и другие травмы.

Авария произошла в субботу, 9 октября, на трассе между Адлером и Красной поляной, когда Собчак направлялась в аэропорт после мероприятия. Водитель Mercedes при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной марки Volkswagen. Он признал свою вину. В результате происшествия погибла 35-летняя женщина. По словам очевидцев, знаменитость сразу после ДТП покинула место происшествия.

