Собчак раскрыла подробности и ответила на обвинения после смертельного ДТП

Телеведущая Собчак объяснила «побег» с места ДТП: я полетела к семье с «пробитой головой»

Телеведущая Ксения Собчак после смертельного дорожно-транспортного происшествия в Сочи сделала заявление и рассказала, почему быстро уехала с места аварии, она опубликовала пост в своем Telegram-канале.

Решила не мешать

Как уточнила журналистка, ее обвиняют в случившемся. По словам Собчак, она сама получила травму и с «пробитой головой» решила отправиться домой, вместо того, чтобы помогать людям на месте. «Уехала домой после того, как мне сказал мой директор, что к людям направились врачи. Я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами», — раскрыла подробности она и объяснила «побег».

Доказывать, что я не верблюд, шайке комбинаторов, которые решили назначить меня на роль нового Михаила Ефремова, не буду. Факты такие: я не в Америке, никуда не лечу. Я лежу дома, днем была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение Ксения Собчак Об обвинениях в ее адрес после ДТП

Собчак находится на связи с семьей пострадавшей Оксаной Садовник. У нее травма головы, легких, бедра, женщине удалили селезенку. Телеведущая обещала договориться о лечении пострадавшей в Москве. По словам знаменитости, ее решили «назначить на роль нового Ефремова (актер Михаил Ефремов — прим. «Ленты.ру») и обвиняют напрасно.

Очевидец сообщил, что журналистка покинула место ДТП почти сразу же, через пять минут. Кроме того, в сети опубликовали видео, где Собчак без видимых повреждений входит в аэропорт Сочи. «Никто только не обратил внимания, почему я держусь за голову и вхожу не в ту дверь», — ответила на это звезда.

Авария на «встречке»

Авария с участием арендованной телеведущей машины произошла в субботу, 9 октября, около 21:00 на трассе между Адлером и Красной Поляной. Mercedes по дороге в аэропорт выехал на встречную полосу и «встретился» там с Volkswagen. После столкновения последнюю машину отбросило на автобус МАЗ. Собчак в момент столкновения разговаривала по рабочим вопросам с коллегами в Zoom. При этом в СМИ появились сообщения о том, что машина якобы спешила в аэропорт.

Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял Ксения Собчак В ответ на сообщения, что машина спешила в аэропорт

Погибшая оставила послание

В результате столкновения погибла 35-летняя Екатерина Тарасова. О жертве ДТП известно, что она вела уроки по растяжке, учила медитации и много путешествовала. Незадолго до происшествия она написала в социальной сети послание: «Я выбираю жизнь, я хочу быть живой, я выбираю себя». У женщины остались шестилетняя дочь и мать-пенсионерка.

Подруга погибшей рассказала , что попросила у телеведущей помощи и была поражена «абсолютнейшим человеческим равнодушием и безразличием». «Я лично обратилась к Ксении Анатольевне Собчак за оказанием поддержки и помощи дочери погибшей, Маше, которой шесть лет», — призналась она. Собчак ответила на видеообращение: «Но я ищу семьи всех погибших и пострадавших. С вами я тоже хочу связаться». Травмы в аварии получили Оксана Садовник и водитель Volkswagen Роберт Гедян.

Водитель Mercedes признал вину

Следователи выявили, что Mercedes, которым управлял Олег Цой, ехал со скоростью 100 километров в час. Водитель признал вину в смертельном ДТП. Он уточнил, что решил подвезти троих пассажиров — двух девушек и одного мужчину — на Розе Хутор, они возвращались после мероприятия. С ними Цой направился в аэропорт.

Собчак пообещала помочь

У потерпевших взяли контакты. Представители Собчак хотят связаться с мужем погибшей в ДТП женщины и с родственниками второй пострадавшей, ее семья должна прилететь в столицу 11 октября.

Будет проводиться экспертиза. К сожалению, водитель не справился с управлением Кирилл Суханов О ДТП с участием Ксении Собчак

Директор журналистки Кирилл Суханов заявил, что окончательные выводы о случившемся сделают по завершении экспертизы.