Собчак ответила обратившимся к ней пострадавшим в ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что у нее нет входящих сообщений от подруги женщины, погибшей в ДТП в Сочи. Журналистка хотела бы связаться с ней, написала она в своем Telegram-канале.

Собчак ответила на видеообращение подруги Екатерины Тарасовой, которая погибла в результате ДТП. Женщина рассказала, что обратилась к журналистке за оказанием помощи шестилетней дочери Тарасовой, но не получила ответ. Телеведущая заявила об отсутствии входящих сообщений об этом.

«Но я ищу семьи всех погибших и пострадавших. С вами я тоже хочу связаться», — подчеркнула Собчак.

Ранее стало известно, что журналистка поможет пострадавшим в ДТП в Сочи, а также семье погибшей. По словам ее директора Кирилла Суханова, у потерпевших были взяты контакты. Однако неизвестно, в чем именно будет заключаться помощь.

Авария произошла в субботу, 9 октября, на трассе между Адлером и Красной поляной, в то время как Собчак направлялась в аэропорт после мероприятия. Водитель Mercedes при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной марки Volkswagen. Он признал свою вину.