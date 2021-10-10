Пострадавшие в ДТП с участием Собчак обратились к ней

Жертвы смертельной аварии с участием Ксении Собчак заявили, что не получили от нее помощи

Пострадавшие в смертельном ДТП в Сочи с участием российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак обратились к ней с просьбой о помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Екатерина Тарасова стала жертвой аварии и погибла на месте. У женщины осталась шестилетняя дочь и мать-пенсионерка. Подруга погибшей заявила, что она попросила у Собчак помощи и столкнулась с «абсолютнейшим человеческим равнодушием и безразличием». «Я лично обратилась к Ксении Анатольевне Собчак за оказанием поддержки и помощи дочери погибшей Маше, которой шесть лет», — рассказала она и попросила общественность повлиять на ситуацию.

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По данным Telegram-канала Readovka, водитель автомобиля-участника ДТП, в котором ехала погибшая, рассказал, что ни Собчак, ни кто либо из ее окружения не связывался с ним и не предлагал помощи.

Ранее сообщалось, что телеведущая Ксения Собчак поможет пострадавшим в ДТП в Сочи, а также семье погибшей участницы аварии. По словам ее директора, у потерпевших были взяты контакты.

Авария произошла в субботу, 9 октября, на трассе между Адлером и Красной поляной, когда Собчак направлялась в аэропорт после мероприятия. Водитель Mercedes при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной марки Volkswagen. Мужчина уже признал свою вину.