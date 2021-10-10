Телеведущая Ксения Собчак поможет пострадавшим в ДТП в Сочи, а также семье погибшей участницы аварии. Об этом заявил директор журналистки Кирилл Суханов, передает ТАСС.

По его словам, у потерпевших были взяты контакты. Представители Собчак собираются выйти на связь с мужем погибшей в ДТП женщины, который 10 октября прилетит в Москву, и с родственниками второй пострадавшей, они приедут 11 октября. Всем им будет оказана помощь, подчеркнул Суханов. В чем конкретно она будет выражаться, он не уточнил.

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Директор Собчак добавил, что окончательные выводы о произошедшем будут сделаны по завершении экспертизы. «Будет проводиться экспертиза. К сожалению, водитель не справился с управлением», — сказал он. При этом Суханов опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что авария произошла из-за того, что Собчак вместе с другими пассажирами, находившимся в салоне, якобы опаздывала в самолет и поэтому ее водитель ехал быстро. Он подчеркнул, что в аэропорт никто не опаздывал и «задачи ехать быстрее, нарушать правила ПДД водителю не ставили».

Авария произошла в субботу, 9 октября, на трассе между Адлером и Красной поляной, когда Собчак направлялась в аэропорт после некоего мероприятия. Водитель Mercedes при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной марки Volkswagen. Мужчина уже признал свою вину.