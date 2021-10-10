Погибшая в ДТП с Собчак оставила послание незадолго до смерти

Погибшая в аварии с телеведущей Собчак в Сочи оставила послание: хочу быть живой

Одна из погибших в аварии с телеведущей Ксенией Собчак в Сочи незадолго до гибели в социальных сетях оставила запись, пишет Telegram-канал Shot.

35-летняя Екатерина Тарасова вела уроки по растяжке, учила медитации и много путешествовала. За несколько дней до дорожно-транспортного происшествия она написала в социальной сети послание. «Я выбираю жизнь, я хочу быть живой, я выбираю себя», — призналась она перед гибелью. У скончавшейся осталась семилетняя дочь.

Вторая пассажирка Volkswagen Оксана Садовник, о смерти которой ранее появились сообщения, выжила. Медики продолжают бороться за жизнь 30-летней женщины. Источники уточнили, что она в крайне тяжелом состоянии, так как получила открытую черепно-мозговую травму. Кроме того, в ДТП пострадал водитель Volkswagen Роберт Гедян. Врачи диагностировали у него перелом бедренной кости.

Ранее Олег Цой, водитель Mercedes, в котором ехала российская журналистка, признал вину в смертельном ДТП, случившемся в субботу, 9 октября. Он выехал на встречную полосу на трассе между Адлером и Красной Поляной, когда Собчак направлялась в аэропорт.