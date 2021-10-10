Очевидец рассказал о скором «побеге» Собчак с места смертельного ДТП в Сочи

Очевидец ДТП с телеведущей Собчак в Сочи: через пять минут после аварии она уехала

Очевидец аварии с автомобилем Mercedes, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, рассказал о скором «побеге» знаменитости сразу после ДТП в Сочи, пишет Telegram-канал Mash.

Свидетель дорожно-транспортного происшествия по имени Оганес уточнил, что журналистка покинула место смертельного столкновения через пять минут после случившегося. «Буквально минут через пять я проезжал мимо этой аварии вчера», — отметил источник. Он добавил, что Volkswagen после столкновения с Mercedes врезался в автобус, вмятины на нем напоминали последствия взрыва. Затем Оганес увидел дорогую машину, в ней сидел водитель. По словам свидетеля, ему пытались оказать помощь, но знаменитости в автомобиле не было. Очевидец предположил, что она уехала. «Ксению Собчак не видно было. Скорее всего, она уже в этот момент удалилась», — добавил он.

Другой очевидец по имени Рустам уточнил, что оказался на месте столкновения одним из первых, он позвонил МЧС. Мужчина видел одну из пассажирок Volkswagen, лежащей без сознания на заднем сиденье машины. Женщина на переднем сиденье была уже мертва. «Пульс не прощупывался, об этом я сообщил по номеру 112», — подчеркнул он.

Арендованный Собчак автомобиль попал в ДТП на трассе между Адлером и Красной Поляной в субботу, 9 октября. Mercedes выехал на встречную полосу, где протаранил Volkswagen, одна из пассажирок которого погибла, два человека пострадали. Телеведущая заявила, что тоже получила травмы, однако быстро улетела из Сочи. Камеры в аэропорту засняли ее без видимых повреждений.