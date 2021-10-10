Улетающая после смертельного ДТП из аэропорта Сочи Собчак попала на видео

Видео: @breakingmash

Камеры видеонаблюдения в аэропорту Сочи сняли телеведущую Ксению Собчак после дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, ролик появился в Telegram-канале Mash.

Журналистка попала в объектив, когда заходила в VIP-терминал для вылета примерно через 40 минут после аварии. На кадрах знаменитость передвигается самостоятельно, она без видимых повреждений. До этого телеведущая призналась, что во время ДТП потеряла сознание. Журналистка уточнила, что медики диагностировали у нее сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов.

Авария произошла в субботу, 9 октября, около 21:00 на трассе между Адлером и Красной Поляной. Собчак на такси (Mercedes) ехала в аэропорт Сочи. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. Погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen, еще одна ехавшая в этой машине женщина, а также водитель пострадали. По словам очевидцев, Собчак и ее помощница почти сразу же уехали с места столкновения.

Водитель Mercedes, в котором ехала журналистка, Олег Цой признал вину в смертельном ДТП.