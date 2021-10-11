Собчак сделала заявление после смертельной аварии в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак после смертельной аварии рассказала о помощи пострадавшим в ДТП в Сочи, а также призвала прекратить распространять о них фейки, сообщение журналистки опубликовано в ее Telegram-канале «Кровавая барыня».

По словам Собчак, она разговаривала с пострадавшей Оксаной Садовник. Телеведущая обвинила СМИ в публикации фейков о семье женщины. «По состоянию — оно тяжелое, у нее травма головы, легких, бедра, ей удалили селезенку», — добавила она. В ближайшее время Собчак обещала решить вопрос ее лечения в Москве.

Она также обвинила журналистов в распространении ложных сведений о себе. «Доказывать, что я не верблюд, шайке комбинаторов, которые решили назначить меня на роль нового Ефремова (актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП — прим. «Ленты.ру»), не буду. Факты такие: я не в Америке, никуда не лечу. Я лежу дома, днем была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение», — сделала заявление после смертельной аварии знаменитость.

Собчак попросила обратить внимание на видео из аэропорта, которое ранее появилось в сети. На кадрах она в воздушной гавани в Сочи запечатлена без видимых повреждений. «Никто только не обратил внимания, почему то, что я держусь за голову и вхожу не в ту дверь», — отметила она. После ДТП пострадавшая Собчак уехала домой, убедившись, что на место инцидента едут врачи. «Но это же не совсем то, в чем хочется меня уличить, да?» — написала она.

В субботу, 9 октября, Mercedes, на котором журналистка направлялась в аэропорт, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen в Сочи. Погибла 35-летняя женщина, еще одна пассажирка и водитель пострадали.