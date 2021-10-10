Следствие раскрыло состояние Собчак после ДТП

Телеведущая Ксения Собчак, ставшая участницей ДТП со смертельным исходом в Сочи, не пострадала в результате аварии, пишет KP.RU (КП) со ссылкой на справку по уголовному делу.

В документе отмечается, что водитель автомобиля Mercedes, в котором ехала журналистка после мероприятия, нарушил правила дорожного движения и пересек сплошную линию дорожной разметки, выехал на полосу встречного движения для совершения обгона, в результате чего столкнулся с машиной марки Volkswagen.

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«Машина виновника аварии и "Фольцваген" изъяты, их увезли на стоянку МВД. А сам водитель "Мерседеса" пояснил, что ехал со скоростью 100 километров в час», — отмечается в справке по заведенному уголовному делу. Следствие также раскрыло состояние Собчак после аварии. В документе указано, что журналистка не получила травмы.

«В автомобиле "Мерседес" находился пассажир — Ксения Собчак, которая в ходе ДТП не пострадала и убыла с места происшествия до приезда сотрудников полиции», — указано в справке.

ДТП произошло в субботу, 9 октября, на трассе между Адлером и Красной поляной, когда Собчак направлялась в аэропорт Сочи после мероприятия. Водитель Mercedes при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной марки Volkswagen. В результате аварии погибла женщина, у которой остались мать-пенсионерка и шестилетняя дочь. Он уже признал свою вину.

Журналистка пообещала помочь пострадавшим в ДТП, а также семье погибшей Екатерины Тарасовой. Ее подруга уже обратилась к Собчак за помощью, но телеведущая заявила, что не получала входящих сообщений.