Собчак объяснила свой «побег» с места смертельного ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак после смертельной аварии в Сочи, рассказала, почему уехала с места ДТП сразу после столкновения, она сделала заявление в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Как объяснила знаменитость, она пострадала в аварии и с «пробитой головой» дошла до другой машины. «И уехала домой после того, как мне сказал мой директор, что к людям направились врачи. И я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами», — призналась она. По словам журналистки, она могла бы способствовать только своими связами и возможностями. «А стоять на дороге, мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали «Собчак осталась на месте происшествия и ничего не сделала» — это не конструктивно, это бредово», — считает она.

Ранее появились сведения, что журналистка «сбежала» с места ДТП почти сразу же. Очевидцы уточнили, что ее не было там через пять минут после столкновения. Собчак отметила, что получила сотрясение мозга. Mercedes, на котором ехала журналистка, на встречной полосе 9 октября протаранил Volkswagen между Адлером и Красной Поляной. Погибла женщина, еще одна пассажирка и водитель пострадали.

Собчак заявила о публикации недостоверных данных об аварии.