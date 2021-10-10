Собчак заявила, что после столкновения со второй машиной в Сочи потеряла сознание

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала ДТП со смертельным исходом в Сочи. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, она только что «оклемалась». У Собчак многочисленные травмы и шок от произошедшей аварии. «У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину», — рассказала журналистка.

В тот момент, когда произошло столкновение со второй машиной, Собчак находилась в машине и разговаривала по рабочим вопросам с коллегами в Zoom. «Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял», — отметила она.

После аварии телеведущую предлагали госпитализировать, но она отказалась. Собчак решила отправиться домой. Перед тем как ее посадили в новый автомобиль, она интересовалась, чем может помочь пострадавшим. При этом журналистка уточнила, что в это время с людьми уже работали медики.

В настоящее время ее команда собирается связаться с родственниками пострадавших и погибших. У Собчак запланировано обследование, так как возможны «ушибы внутренних органов и сотрясение».

В заключение отмечается, что пост в Instagram, где она поделилась личным рецептом счастья, вышел из-за «отложки» и «его забыли снять».

В субботу, 9 октября, Ксения Собчак попала в ДТП со смертельным исходом в Сочи, когда ехала в аэропорт: произошло лобовое столкновение автомобилей Mercedes и Volkswagen. В итоге погибли два человека.