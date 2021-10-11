Малахов раскрыл диагноз Собчак в прямом эфире

Телеведущая Ксения Собчак, попавшая в смертельное ДТП в Сочи, прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино». Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Документ от 10 октября о консультации у травматолога-ортопеда, подписанный врачом Шукур-заде Эмилем Радидовичем, был показан на телеканале «Россия 1» в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». Как следует из справки, у звезды диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины лобной теменной области и другие травмы. Медики рекомендовали Собчак сделать УЗИ брюшной полости и КТ грудной клетки. Помимо прочего, ей назначена консультация физиотерапевта для подбора физиолечения.

По данным Telegram-канал Readovka, именно в этой клинике Собчак родила сына Платона.

Авария произошла в субботу, 9 октября, на трассе между Адлером и Красной поляной, когда Собчак направлялась в аэропорт после мероприятия. Водитель Mercedes при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной марки Volkswagen. Он признал свою вину. В результате происшествия погибла 35-летняя женщина. По словам очевидцев, знаменитость сразу после ДТП покинула место происшествия.