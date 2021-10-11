Врачи назвали диагноз попавшей в смертельное ДТП в Сочи Собчак

Телеведущая Ксения Собчак после смертельной аварии в Сочи обратилась в госпиталь на Рублевке в Москве, пишет «Комсомольская правда». Медики оказали ей помощь и отпустили домой, так как в госпитализации пациентка не нуждалась.

Как уточнил источник, кроме синяков и ушибов, журналистке назвали диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга». Ее ассистентка Елена Лось, ехавшая с Собчак в одной машине, когда случилась авария, обратилась в ту же клинику. Ей врачи поставили аналогичный диагноз.

Mercedes, в котором ехала журналистка, по дороге в аэропорт между Адлером и Красной Поляной попал в ДТП на встречной полосе. Он столкнулся с Volkswagen. Погибла 35-летняя женщина. Очевидцы уточнили, что знаменитость сразу после ДТП покинула место происшествия. Позже она заявила, что получила травмы. Директор журналистки Кирилл Суханов заявил, что окончательные выводы о случившемся сделают по завершении экспертизы.