Собчак вызовут на допрос из-за смертельного ДТП в Сочи

Телеведущую Ксению Собчак вызовут на допрос в связи со смертельным ДТП в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

Как стало известно информагентству, расследование взяло на свой контроль руководство Следственного департамента МВД России. Отмечается, что федеральные следователи будут не только наблюдать за ходом уголовного дела в отношении предполагаемого виновника ДТП, но и вызовут на допрос всех, кто находился в салоне автомобиля Mercedes.

Mercedes, в котором ехала Собчак, попал в ДТП между Адлером и Красной Поляной. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Находившаяся в Volkswagen 35-летняя женщина погибла.

Телеведущая после ДТП покинула место происшествия и вылетела в Москву. Она заявила, что оставила место ДТП, потому что, по ее словам, в любом случае не смогла бы ничем помочь пострадавшим. По возвращении в Москву она обратилась в расположенный на Рублевке госпиталь. У Собчак диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

