Собчак приостановила работу над проектами после ДТП

Телеведущая Ксения Собчак приостановила работу над проектами, выходящими на ее YouTube-канале, после ДТП с участием автомобиля, в котором она была пассажиркой. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва».

В частности, как отмечает портал, интервью и документальные фильмы публиковались на ее канале по понедельникам. Тем не менее 11 октября новое видео публиковаться не будет. В первую очередь это касается выпуска проекта «Осторожно: Собчак».

Ранее стало известно, что Mercedes, в котором ехала Собчак, попал в ДТП между Адлером и Красной Поляной. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки Volkswagen. Находившаяся в Volkswagen 35-летняя женщина погибла.

Телеведущая после ДТП покинула место происшествия и вылетела в Москву. Она заявила, что оставила место ДТП, потому что, по ее словам, в любом случае не смогла бы помочь пострадавшим. По возвращении в Москву она обратилась в расположенный на Рублевке госпиталь. У Собчак диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

