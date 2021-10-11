Юрист оценил вероятность привлечения Собчак к ответственности после ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак после смертельного ДТП в Сочи, вероятнее всего, избежит ответственности за оставление места аварии, заявил автоюрист Алексей Чугаев, пишет Life.ru.

Он напомнил, что журналистка не управляла автомобилем, она может быть вызвана лишь в качестве свидетеля. Согласно российскому законодательству, водитель не может покидать место ДТП и обязан сообщить о случившемся. Но это правило не касается пассажиров. «Другие же участники ДТП — потерпевшие, которым был причинен вред здоровью, либо их имущество было повреждено в результате ДТП — никак не ограничены и могут уехать сразу после этого, никого не дожидаясь», — оценил вероятность привлечения Собчак к ответственности Чугаев.

Юрист считает, что телеведущую вызовут для фиксации показаний. В качестве свидетеля запросить у Собчак информацию может и ее водитель. По словам Чугаева, телеведущая могла бы обратиться в больницу. Врачи передают информацию о зафиксированных после ДТП травмах в ГИБДД.

Очевидцы аварии, которая случилась в субботу, 9 октября, около 21:00 на трассе между Адлером и Красной Поляной, рассказали, что телеведущая спешно «сбежала» с места аварии, в которой погибла женщина. Собчак объяснила это тем, что сама получила травму головы и ничем не могла помочь пострадавшим.