Водителя машины Собчак отправили под домашний арест за смертельное ДТП в Сочи

В Сочи Олегу Цою, водителю автомобиля Mercedes, в котором ехала российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак, предъявили обвинение после ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Адлерского районного суда.

По версии следствия, 9 октября он выехал на встречную полосу, чтобы обогнать шедшую перед ним машину, и врезался в Volkswagen, который отбросило в микроавтобус. В машине было три человека — одна женщина скончалась на месте, а других пассажиров госпитализировали.

В отношении водителя возбудили дело по части 3 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. Суд отправил обвиняемого под домашний арест на два месяца.

Ранее сообщалось, что Цой признал вину в смертельном ДТП.