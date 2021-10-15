Легковушка на большой скорости сбила ребенка на пешеходном переходе

Легковушка на высокой скорости сбила восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе в Череповце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД по городу.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале SHOT, видно, как ребенок перебегает дорогу по «зебре» на желтый сигнал светофора. Однако уже рядом с тротуаром, когда загорелся зеленый, мальчика на полной скорости сбивает «девятка», не сбавившая скорости перед пешеходным переходом. За рулем автомобиля находился 19-летний водитель.

Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии с ушибом головного мозга и компрессионным переломом позвоночника. Он находится в реанимации.

Сообщается, что, по предварительным данным, водитель был трезв, его состояние выяснится по результатам экспертизы. Также выясняется, с какой скоростью ехал ВАЗ-2109 и почему водитель не обратил внимания на другие машины, притормозившие перед переходом.

12 октября дизайнер и блогерша Ирина Ледник, находившаяся за рулем Bentley, сбила ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на западе Москвы. Наезд произошел около 18:00 на улице Столетова в районе дома №5, ребенка доставили в больницу. По данным РИА Новости, пострадавшему менее 12 лет.

