В Москве водитель иномарки сбил ребенка во дворе жилого дома

Водитель наехал на 11-летнего мальчика во дворе жилого дома на Варшавском шоссе в Москве

Водитель Audi сбил 11-летнего мальчика во дворе жилого дома на Варшавском шоссе на юге столицы. Об этом агентству «Москва» рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По словам представителя ведомства, водитель Audi совершил наезд на 11-летнего ребенка, который вышел из-за припаркованных автомобилей во дворе жилого дома.

Мальчика госпитализировали с предварительным диагнозом «перелом голени», добавил представитель пресс-службы московской Госавтоинспекции.

16 июля в Москве 18-летняя россиянка за рулем автомобиля Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Позже стало известно, что в больнице скончался пятилетний мальчик, а затем умер трехлетний ребенок, который в момент аварии был на беговеле.