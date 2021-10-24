Подростка затянуло воздушным потоком под «Сапсан»

В Новгородской области 14-летнюю девочку, стоявшую у края платформы, затянуло под «Сапсан»

В Новгородской области 14-летнюю девочку затянуло мощным воздушным потоком под скоростной поезд «Сапсан», сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура на своем сайте.

Отмечается, что инцидент произошел 23 октября в 18:50 на остановочной платформе в поселке Угловка. По данным прокуратуры, подросток стояла у края платформы в момент проезда «Сапсана», следовавшего из Санкт-Петербурга. Возникшим воздушным потоком ее затянуло под поезда.

С многочисленными переломами конечностей она госпитализирована в больницу города Боровичи.

Новгородская транспортная прокуратура проводит проверку, место происшествия осмотрено, устанавливаются очевидцы произошедшего.

16 октября сообщалось, что в Тосненском районе Ленинградской области «Сапсан» сбил коляску с 11-месячным ребенком. Женщина с коляской переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

