Пешеходный мост обрушился на железнодорожные пути в Подмосковье

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Часть пешеходного моста обрушилась на железнодорожные пути на станции Новоподрезково в районе подмосковных Химок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Инцидент произошел из-за демонтажа старого пешеходного моста на перегоне Химки — Сходня. В результате случилась задержка движения «Сапсана» и восьми пригородных электропоездов до 40 минут.

Ранее автомобильный мост через реку Малый Кой в Красноярском крае обрушился после проливных дождей. Часть моста упала в реку, из-за чего движение по нему было временно приостановлено.

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