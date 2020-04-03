Российский автомобилист снял на видео обрушение моста под фурой и провалился сам

t.me/bazabazon

В Шкотовском районе Приморского края мост обрушился под тяжестью проехавшей по нему фуры, инцидент попал на видео. Ролик был снят на авторегистратор ехавшего следом автомобилиста, который также провалился в образовавшуюся в мосту дыру. Его публикует Telegram-канал Baza.

На появившихся в сети кадрах видно, как мост проваливается следом за фурой, после чего в образовавшуюся впадину скатывается легковой автомобиль Toyota Prius. «Романовский мост рухнул», — говорит женщина за кадром.

По данным канала, в результате ДТП никто не пострадал.

В конце 2019 года в Забайкальском крае с моста в реку Куэнга рухнул автобус сообщением Сретенск — Чита. В салоне находились 43 пассажира. В результате аварии 19 человек погибли, еще 19 были госпитализированы. По одной из версий, причиной аварии стало лопнувшее колесо.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!