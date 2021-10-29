Стали известны подробности о владельце сгоревшей после ДТП в Москве Tesla

Иван Скоробогатько, водитель сгоревшей после ДТП в Москве Tesla, получил легкие ушибы

Двадцатиоднолетний Иван Скоробогатько, водитель сгоревшей после ДТП в Москве Tesla, получил легкие ушибы, владелец электрокара в момент аварии был трезв. Такие подробности приводит Telegram-канал Shot.

Стало известно, что в момент аварии сын миллиардера Александра Скоробогатько был трезв. За несколько минут до ДТП дорожная камера зафиксировала, как Tesla мчалась со скоростью 134 километра в час.

От Tesla стоимостью 10 миллионов рублей за несколько минут не осталось почти ничего.

Александр Скоробогатько был депутатом Госдумы. В настоящее время он является членом совета директоров аэропорта Шереметьево.

28 октября в Новой Москве автомобиль Tesla попал в аварию, после чего загорелся. Инцидент произошел недалеко от станции метро «Прокшино».