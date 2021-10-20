Собчак отказалась подписывать документ о неразглашении данных по делу о ДТП

Собчак не смогла предоставить документы о травмах после смертельного ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак дала показания в следственном управлении УВД по Сочи по делу о смертельном ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении информации и общественных связей МВД.

Собчак предупредили об ответственности за препятствие ходу расследования и о недопустимости разглашения данных предварительного следствия, однако телеведущая отказалась подписывать документ. Также уточняется, что она не смогла предоставить документы о травмах после ДТП, поскольку при ней не было медицинских документов о первичном осмотре.

Кроме того, Собчак предупредили, что в случае уклонения от явки к следователю в отношении нее будут приняты меры процессуального принуждения.

Ранее Собчак рассказала о том, как прошел ее допрос в Сочи. По ее словам, следователи в Сочи задали те же вопросы, что в Москве.

Смертельное ДТП в Сочи произошло 9 октября. Mercedes, пассажиркой которого была Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка второго автомобиля. В отношении водителя Mercedes Олега Цоя, спровоцировавшего аварию, возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Мужчину отправили под домашний арест. Он признал свою вину.