Собчак заметили в аэропорту Шереметьево перед встречей из-за аварии в Сочи

Телеведущую Ксению Собчак заметили на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, ведущая улетает в Париж, цель поездки неизвестна. В ближайшие дни Собчак должна встретиться с сотрудниками ГИБДД по факту аварии в Сочи, в которой погиб человек. При этом не уточняется, будет ли Собчак общаться c правоохранителями из Франции.

ДТП в Сочи произошло 9 октября. Mercedes, в котором ехала журналистка, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя женщина. Водитель Mercedes Олег Цой признал вину. Его отправили под домашний арест.

Собчак сразу покинула место аварии и отправилась в аэропорт. Из-за этого на телеведущую обрушился шквал критики. Позднее журналистка прокомментировала произошедшее, сказав, что не подгоняла водителя, а с места ДТП уехала только после того, как к пострадавшим вызвали медиков.