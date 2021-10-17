Водителя Собчак отправили под домашний арест в элитную квартиру у моря

«KP.RU»: водитель, попавший в ДТП с Собчак, находится под арестом в элитном доме у моря

Олег Цой, водитель Mercedes, в котором на момент смертельного ДТП в Сочи ехала российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак, находится под домашним арестом в элитном многоэтажном доме у Черного моря. Об этом сообщает «KP.RU».

По данным издания, в квартире площадью 82 квадратных метра с бассейном и видом на море Цой вместе с семье живет около пяти лет. Официально она куплена в ипотеку за семь миллионов рублей и принадлежит москвичке Ирине В.

При этом, как подчеркивает издание, в сводках полиции водитель телеведущей проходит как безработный.

Ранее сообщалось, что владельцем Mercedes, попавшего в аварию, является бизнесмен Малхаз Бабаев. Как рассказал собеседник «КП», VIP-перевозки являются для бизнесмена не основным источником дохода.

В субботу, 9 октября, автомобиль Mercedes, в котором ехала телеведущая, попал в ДТП со смертельным исходом. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя женщина. Водитель Mercedes Олег Цой признал вину. Его отправили под домашний арест.

Собчак сразу покинула место аварии и отправилась в аэропорт. Из-за этого на телеведущую обрушился шквал критики. Позднее журналистка прокомментировала произошедшее, сказав, что не подгоняла водителя, а с места ДТП уехала только после того, как к пострадавшим вызвали медиков.