Устроивший смертельное ДТП водитель Собчак прошел тест на алкоголь

«КП»: все водители в момент смертельного ДТП в Сочи с участием Собчак были трезвы

Олег Цой, водитель автомобиля Mercedes, в котором на момент смертельного ДТП в Сочи ехала российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак, прошел тест на алкоголь. Источник KP.RU в правоохранительных органах сообщил, что все водители, попавшие в аварию, были трезвы и отдавали себе отчет в происходящем.

Теперь правоохранительные органы рассматривают другие причины аварии. Эксперты проверят, могло ли Цою стать плохо во время поездки. В настоящий момент в документации нет подтверждения данной версии — в последнее время устроивший ДТП с участием Собчак не жаловался на самочувствие, пояснил источник.

Ранее источник РИА Новости отверг вероятность того, что аварию спровоцировали погодные условия или техническое состояние трассы. Собеседник агентства предположил, что к аварии привело превышение скорости до 150-180 километров в час.

Авария произошла 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Собчак направлялась в аэропорт после мероприятия. Водитель Mercedes при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Volkswagen. В результате происшествия погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen. По словам очевидцев, Собчак сразу после ДТП покинула место происшествия.

Телеведущая, комментируя произошедшее, заявила, что получила травму и с «пробитой головой» решила отправиться домой. При этом она подчеркнула, что уехала только после того, как узнала, что к пострадавшим направились врачи. У телеведущей диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины лобной теменной области и другие травмы.

