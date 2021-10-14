Стал известен возможный владелец попавшего в ДТП с Собчак автомобиля

«КП»: попавший в ДТП с Ксенией Собчак Mercedes может принадлежать бизнесмену, а не фирме

Возможным владельцем попавшего в смертельное ДТП под Сочи автомобиля Mercedes, в котором ехала российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак, является бизнесмен Малхаз Бабаев. Об этом стало известно «Комсомольской правде» от одного из знакомых предпринимателя.

По информации издания, автомобиль может принадлежать Бабаеву, а не фирме-перевозчику VIP-класса. Как рассказал собеседник «КП», VIP-перевозки являются для бизнесмена не основным источником дохода. «Основной его бизнес — это продажа недвижимости на первой линии», — отметил знакомый.

В субботу, 9 октября, автомобиль Mercedes, в котором ехала телеведущая, попал в ДТП со смертельным исходом. Он выехал на встречную полосу и устроил лобовое столкновение с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя женщина. Водитель Mercedes Олег Цой признал себя виновным. Его отправили под домашний арест.

Собчак сразу покинула место аварии и отправилась в аэропорт. На телеведущую обрушился шквал критики. Позднее журналистка прокомментировала произошедшее, сказав, что не подгоняла водителя, а уехала с места ДТП только после того, как к пострадавшим вызвали медиков.