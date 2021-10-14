Муж Собчак назвал «последних подонков» в истории с ДТП в Сочи

Муж телеведущей Ксении Собчак, театральный режиссер Константин Богомолов заявил, что те, кто использует историю с ДТП в Сочи, чтобы свести счеты с его супругой, являются «последними подонками». Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Здесь несчастны все. И родные погибших. И водитель. И спасшиеся. Все стали жертвами. Но последние подонки здесь — использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию», — написал Богомолов.

Он назвал данную историю ужасной и заявил, что все рассуждения на фоне произошедшего ДТП с участием его супруги бессмысленны. Режиссер добавил, что тут «ничего не прибавишь и не убавишь».

Дорожно-транспортное происшествие с участием арендованного Собчак Mercedes произошло 9 октября. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который в результате удара отлетел в микроавтобус. Погибла одна женщина, два человека пострадали. 12 октября полиция три часа допрашивала Собчак по уголовному делу в качестве свидетеля.