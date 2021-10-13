Опубликовано видео момента ДТП с участием Собчак

Момент смертельного ДТП участием автомобиля, пассажиркой которого была телеведущая Ксения Собчак, в районе Сочи попал на камеры видеонаблюдения. Ролик опубликован в Telegram-канале RT.

В частности, обнародованы видео с камеры видеонаблюдения, а также с видеорегистратора и из салона автобуса. На снятых кадрах видно, как водитель Mercedes выехал на встречную полосу, обгоняя автобус.

В субботу, 9 октября, автомобиль, в котором ехала Собчак, попал в ДТП со смертельным исходом. Mercedes телеведущей выехал на встречную полосу и устроил лобовое столкновение с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя женщина.

Собчак сразу покинула место аварии и отправилась в аэропорт. Позднее телеведущая прокомментировала произошедшее, сказав, что в момент ДТП находилась в машине и разговаривала в Zoom. «Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял», — отметила Собчак.

Водитель автомобиля Mercedes, в котором ехала Собчак, Олег Цой, признал себя виновным в смертельном ДТП. Его отправили под домашний арест. В настоящий момент рассматриваются несколько версий произошедшего, однако уже известно, что на момент аварии все водители были трезвы.