Полиция три часа допрашивала Ксению Собчак

Журналистка, телеведущая и блогерша Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» рассказала о допросе в МВД, куда ее вызвали в качестве свидетеля. Допрос касался смертельного ДТП, которое произошло 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной.

«Почти три часа вопросов, не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей. И видео, снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов», — написала Собчак, добавив, что находится на связи с пострадавшими в аварии.

Ниже приведен скриншот видео, выложенного в Telegram-канале «112», на котором журналистка выходит из здания ГСУ ГУ МВД по Москве и садится в машину. Собчак подчеркнула, что понимает, «для чего это делается и на что рассчитывают».

ДТП с участием Mercedes, в котором ехала Собчак, произошло в субботу, 9 октября. За рулем была не сама блогерша, а местный водитель. Машина при обгоне выехала на встречную полосу и столкнулась с Volkswagen. 35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась на месте.

По словам очевидцев, после случившегося журналистка сразу покинула место происшествия. Позже Собчак заявила, что уехала, узнав, что к пострадавшим направляются медики. У телеведущей также диагностировали различные травмы, в том числе сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины лобной теменной области и другие.